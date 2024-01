Wetterspektakel in Waidmannsdorf: „Habe ich noch nie gesehen“

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 20:02 / ©Leserfoto

Für brenzlige Situationen sorgte am Donnerstagmorgen gefrierender Regen. Vor allem in den Tälern und Becken Unterkärntens kam es zu starkem Glatteis – wir haben berichtet. Dieses setzte sich aber nicht nur auf der Straße fest, wie nun ein Leservideo zeigt. Das hauchdünne Eis bildete sich auch auf Gebäuden und sorgte in Klagenfurt-Waidmannsdorf für ein regelrechtes Wetterspektakel!

Hauchdünne Eisfetzen segelten herab

Denn als 5 Minuten Leser Markus Z. am Vormittag aus seinem Fenster blickte, regnete es plötzlich hauchdünne Eisfetzen vom Himmel. „Das habe ich in dieser Form noch nie gesehen“, erklärt er im Gespräch mit der Redaktion. Die kleinen Eisplatten seien hauchdünn gewesen, „in etwa so zart, wie Flügel!“

©Markus Z. | Auf einem Video hielt Markus das Phänomen fest.

