Lenker wollte Kind wieder anschnallen, fährt gegen Telefonzelle

Am Mittwoch, dem 17. Jänner 2024, gegen 20.15 Uhr fuhr ein 36-jähriger Fahrzeuglenker aus Steyr-Land entlang der Schnellstraße B 309 in Kronstorf. In einer Pannenbucht hielt er sein Fahrzeug an, um nach seiner 2-jährigen Tochter zu sehen, die den Sicherheitsgurt während der Fahrt abgelegt hatte.

Tochter verletzt

Dabei fuhr er gegen eine SOS-Telefonzelle und einen Straßenleitpflock. Das Kleinkind erlitt dabei eine leichte Verletzung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lenker, seine 34-jährige Frau und deren 4-jähriges Kind blieben unverletzt.