Einfach weitergefahren: Radfahrer erfasste Fußgängerin

Gegen 16 Uhr wollte die Frau aus Graz in der Neutorgasse (Nr. 32) die Fahrbahn in östliche Richtung queren. Zeitgleich fuhr der unbekannte Radfahrer von Richtung Andreas-Hofer-Platz in der Neutorgasse in nördliche Richtung.

Fuhr einfach weiter

Die Frau hielt an, um den Unbekannten vorbeizulassen. Der Radfahrer wollte vermutlich hinter der Dame vorbeifahren. In weiterer Folge kam es zum Zusammenprall. Die Frau stürzte und verletzte sich. Nach kurzer Kontaktaufnahme setzte der Unbekannte seine Fahrt in nördliche Richtung fort.