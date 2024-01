Frau Holle zu Besuch: Wo es am Freitag in der Steiermark schneien wird

Es wird ein Freitag, wie man sich ihn im Winter vorstellt: Winterliche Temperaturen, teils unangenehm kalter Nordwestwind und … Schnee! Bis zum Vormittag wird es vor allem von der westlichen Obersteiermark bis in die Weststeiermark schneien. In der steirischen Osthälfte fällt nur wenig Schnee. „Ab Mittag klingt der Schneefall aus, die Wolken beginnen am späteren Nachmittag aufzulockern“, fügt die GeoSphere Austria der Prognose hinzu. Die Höchstwerte liegen bei minus 1 Grad in Bad Mitterndorf und plus 3 Grad in Graz.