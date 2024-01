Neuschnee: Das kommt am Freitag auf uns zu

Veröffentlicht am 18. Januar 2024, 21:38 / ©5 Minuten

Laut ersten Wetterprognosen bringt eine Kaltfront am Freitagmorgen leichten bis mäßigen Schneefall nach Kärnten. Verbreitet werden fünf bis zehn Zentimeter Schnee erwartet. „Größere Neuschneemengen könnten vor allem in Richtung der Karawanken und der Koralpe zusammenkommen“, kündigt man seitens der österreichischen Unwetterzentrale an. Im Tagesverlauf klingt der Schneefall jedoch überall ab.

Nur noch einzelne Schauer

„Schon im Laufe des Vormittags wird der Schneefall weniger und es gibt nachfolgend nur noch einzelne Schauer“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Nachmittags lockern die Wolken dann zögerlich auf. Die Höchstwerte liegen um 0 Grad.