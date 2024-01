Versuchter Mord? Kärntner Wirt stach mit Messer auf Gast ein

Erneut muss sich ein Wirt (61) am heutigen Freitag wegen versuchten Mordes vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Sein Fall sorgt seit dem 11. August 2022 immer wieder für Schlagzeilen, nachdem er an jenem Tag infolge eines heftigen Streits ein Messer ergriffen und einem 35-jährigen Lokalgast aus Slowenien in den Bauch gestochen haben soll. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Slowene erlitt damals lebensgefährliche Verletzungen und habe nur überlebt, weil die Rettungskette unverzüglich in Gang gesetzt worden war. Eine Notoperation rettete ihm das Leben.

Urteil gekippt: Prozess wird fortgesetzt

Der Kärntner Wirt war eigentlich schon im Februar 2023 zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Jedoch kippte der Oberste Gerichtshof (OGH) das Urteil, weil eine Zusatzfrage bei der Verhandlung falsch formuliert worden war – mehr dazu hier. Im November 2023 startete schließlich Prozess Nummer 2, der heute fortgesetzt wird. Zur Richterin wurde Sabine Götz bestimmt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 07:41 Uhr aktualisiert