Hohe Rauschwaden: 21 Florianis rückten zum Einsatz aus

Veröffentlicht am 19. Januar 2024, 07:44 / ©Feuerwehr Deutschfeistritz

Um 22.14 Uhr wurde bei den Florianis Alarm geschlagen und die Einsatzkräfte rückten zu einem Wohnhaus im Königgraben aus. „Nach unserer Ankunft wurde ein Rauchfangkehrer verständigt, die Heizungsanlage deaktiviert und das Brandgut aus dem Ofen entfernt. Mittels Wärmebildkamera wurden neuralgische Punkte an der Kaminanlage auf erhöhte Temperatur kontrolliert sowie gesichert“, so heißt es in einem Einsatzbericht der Feuerwehr Deutschfeistritz.

Drei Stunden im Einsatz

Nach den Tätigkeiten des Rauchfangkehrers war die Gefahr gebannt und die ausgerückten 21 Mitglieder konnten nach etwa drei Stunden den Einsatz beenden.