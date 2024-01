Glatteis hielt die Feuerwehren auf Trab: Florianis im Dauereinsatz

Am gestrigen Donnerstag wurden die steirischen Feuerwehren zu zahlreichen Einsätzen alarmiert. Blitzeis dürfte bereits in der Früh einen Verkehrsunfall auf der S 36 mit fünf beteiligten Fahrzeugen ausgelöst haben. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt – wir berichteten.

Spiegelglatte Fahrbahnen führten zu Unfällen

Dies war jedoch nicht der einzige Unfall am Donnerstag in der Steiermark, der dem Glatteis geschuldet sein soll. „Auf Grund der widrigen Wetterbedingungen (Eisregen) verwandelten sich die Straßen auch in Leoben in spiegelglatte Fahrbahnen“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt. Dies führte unweigerlich zu mehreren technischen Hilfeleistungen, zu denen die Feuerwehren ausrücken mussten.

Auto krachte in Leitschiene

Auf der S6, zwischen der Abfahrt Leoben-Ost und dem Maßenbergtunnel, prallte kurz nach 5.30 Uhr ein Auto gegen die Leitschiene und wurde so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten das Abschleppunternehmen. Eingesetzt waren dabei die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss mit 10 Mann, die Polizei und der ÖAMTC.

©FF Leoben Stadt ©FF Leoben Stadt ©FF Leoben Stadt

„Einsatzreicher Tag“

Kurz danach folgte ein weiterer Einsatz. Im Stadtteil Göß rutschte ein Auto über den Fahrbahnrand und blieb auf der Böschung hängen. Die FF Leoben-Stadt barg das Fahrzeug. In den Mittagsstunden wurden die Leobener Feuerwehren noch zum Barbaraweg beordert, wo zwei Autos miteinander kollidierten. In der Zeit zwischen den technischen Einsätzen mussten die Feuerwehren auch noch Brandmeldeanlagenalarme abarbeiten. „Den 18. Jänner 2024 kann man schon in der Tagesmitte als einsatzreichen Tag bezeichnen“, so das Fazit der Einsatzkräfte.