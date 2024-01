Unfälle und Stau: Schnee sorgt für Chaos auf den Kärntner Straßen

Extremes Glatteis sorgte gestern für zahlreiche Unfälle in Kärnten. Einer davon endete sogar tödlich. Eine 18-jährige Lenkerin geriet mit ihrem PKW auf der Rosenbach Bundesstraße (B 85) aufgrund der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Im Bereich einer Bushaltestelle erfasste das Auto dann eine 67-jährige Frau, die durch den Unfall tödliche Verletzungen erlitt. Mehr dazu liest du hier.

Schneefall sorgt für Chaos im Frühverkehr

Am heutigen Freitag gibt es zumindest keine aktue Glatteis-Warnung mehr, allerdings sorgt heute der Schneefall für Probleme auf Kärntens Straßen. So staut es sich aktuell zum Beispiel kilometerweit auf der A2 Südautobahn, Höhe Velden, in Richtung Klagenfurt. „Da geht nichts mehr, der Frühverkehr steht. Fahren ist fast nicht möglich“, berichtet ein Augenzeuge.

©5 Minuten ©5 Minuten

Auto überschlug sich auf Fahrbahn

In Rennweg am Katschberg kam es kurz nach 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto überschlug sich auf der Fahrbahn und kam am Dach zum Stillstand. Der Lenker konnte sich zum Glück selbst aus dem Unfallwrack befreien, wie Einsatzkräfte mitteilen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, darunter St. Peter/Oberdorf, Gmünd in Kärnten und Rennweg am Katschberg.

©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Zahlreiche Straßensperren

Aufgrund des starken Schneefalls kommt es aktuell auch zu zahlreichen Straßensperren. Wie die Asfinag berichtet ist derzeit zum Beispiel die A2 Autobahnauffahrt bei Arnoldstein gesperrt, ausweichen ist über Richtung Italien und die Umkehrmöglichkeit möglich. Auch die A10 Autobahnauffahrt Villach-West, Richtung Knoten Villach ist gesperrt. Ausweichen ist über die B100 und das Villacher Stadtgebiet möglich. Ebenfalls gesperrt sind die Straßen: L70a Flatschacher Straße zwischen Mautbrücken und Faning, L11 zwischen Treffling und Perau, B70 Höhe Ruhstatt bei Völkermarkt und die L135 zwischen Lavamünd und St. Paul.

Der Artikel wird laufend ergänzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 08:57 Uhr aktualisiert