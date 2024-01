Sperre der B115: Schneechaos hat steirische Straßen fest im Griff

Veröffentlicht am 19. Januar 2024, 08:37 / ©5 Minuten

Frau Holle war über Nacht in weiten Teilen Österreichs zu Besuch. So färbten sich auch einige Regionen der Steiermark weiß. Ach wie schön – ein wahres Winter Wonderland. Der Schnee bringt jedoch auch einige Nachteile: Glatteis und rutschige Fahrbahnen führen zu Verkehrsunfällen. Bereits am gestrigen Donnerstag, den 18. Jänner befanden sich die steirischen Feuerwehren im Dauereinsatz – wir berichteten.

LKW liegt quer auf Fahrbahn

Die B115 Eisen Straße ist auf Passhöhe Präbichl in beide Richtungen gesperrt, heißt es vom Verkehrsservice der „Antenne Steiermark“. Einen LKW soll es dort quer auf die Fahrbahn gestellt haben. LKW benötigen Ketten und sollen die Straßensperre abwarten, wird dabei empfohlen. Es wird über die A9 und B146 umgeleitet.