Tödlicher Unfall in Kaserne: Mann starb nach Sturz über Kellertreppe

Ein 60- jähriger Heeresangestellter war am 18. Jänner 2024 in einer Kaserne in Klagenfurt damit beschäftigt, aus Metall gefertigte Regalböden aus dem Keller über eine Stiege zu tragen und in einen Klein-LKW zu laden. Eine 29-jährige Frau, ebenfalls Angestellte des Bundesheeres war ihm dabei behilflich, indem sie die Regalböden aus einem Lagerraum im Keller und in den Vorraum zur Stiege beförderte.

60-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen

Als sie sich gerade im Lagerraum befand, hörte die Frau eine lautes Aufprallgeräusch und lief sofort in Richtung der Stiege, wo sie den 60-Jährigen reglos am Boden liegend vorfand. Der Mann war über die Kellerstiege gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Er verstarb noch am Unfallsort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 09:12 Uhr aktualisiert