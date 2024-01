Supermarkt öffnete in Reininghaus seine Pforten

Im Quartier 1 in Graz Reininghaus (Am Steinfeld 8, 8020 Graz) wurde gestern eine SPAR-Filiale eröffnet. Damit ist die steirische Landeshauptstadt um einen Lebensmittel-Nahversorger reicher.

©SPAR/Werner Krug

Klimaschonende Kälteverbundanlage

Auf über 400 Quadratmeter Fläche bietet SPAR alles von der schnellen Jause bis zum Wocheneinkauf. Der neue Nahversorger wird klimaschonend betrieben – im Einsatz ist beispielsweise eine hocheffiziente CO2-Kälteverbundanlage. Der SPAR-Supermarkt ist im Erdgeschoß des Greentowers eingemietet Das Hochhaus (mit rund 140 Wohnungen) wird über alle Geschosse hinweg begrünt, bindet jährlich rund 10.000 Kilo CO2 und bringt Natur in die Stadt.

3.000 Euro gehen an die Caritas

Unter der Führung von Marktleiter Daniel Sebesic freut sich das Team von insgesamt 19 Mitarbeitern auf die Kundschaft in Reininghaus. Im Rahmen der Eröffnungsfeier übergab SPAR-Geschäftsführer Christoph Holzer einen Spendenscheck an die Caritas Graz. Die 3.000 Euro kommen der regionalen Straßenzeitung Megaphon zugute.

Lebensmittel werden an Vinzi-Gemeinschaft gespendet

Auch ein weiterer sozialer Aspekt ist im SPAR Graz-Reininghaus wichtig: der Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Mit nur ein bis zwei Prozent ist der Anteil an nicht verkauften Lebensmitteln bei SPAR erfreulich gering. SPAR macht sich bereits seit Jahren zur Aufgabe, diese Menge niedrig zu halten und nicht mehr verkäufliche Ware einem guten Zweck zuzuführen. Österreichweit sind es rund 200 soziale Einrichtungen, an die SPAR Lebensmittel spendet. Der neue Supermarkt in Graz Reininghaus gibt nicht mehr verkäufliche, aber einwandfreie Lebensmittel an den Vinzi Gemeinschaft weiter.