Auto überschlug sich: Schneefall sorgt für zahlreiche Unfälle

Veröffentlicht am 19. Januar 2024, 10:07

Im Kärntner Frühverkehr kommt es aufgrund des Schneefalls zu zahlreichen Unfällen. Unter anderem kam es kurz nach 7 Uhr in Rennweg am Katschberg zu einem Einsatz. Ein Auto überschlug sich auf der Fahrbahn und kam am Dach zum Stillstand. Der Lenker konnte sich zum Glück selbst aus dem Unfallwrack befreien, wie Einsatzkräfte mitteilen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, darunter St. Peter/Oberdorf, Gmünd in Kärnten und Rennweg am Katschberg.

Auto kam von Fahrbahn ab

Gegen 6.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Glanegg-Maria Feicht, Feldkirchen und St.Martin/Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall auf die Flatschacher Landesstraße alarmiert. Aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse kam auch hier ein Auto von der Fahrbahn ab und kam seitlich im Straßengraben zu liegen. Der Fahrzeuglenker konnte sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte unverletzt befreien.

Schneechaos auf Kärntens Straßen

Generell sorgt der Schnee am Freitag für Chaos auf Kärntens Straßen. Zahlreiche Unfälle, Staus und Straßensperren wurden bereits gemeldet. Eine Übersicht findest du hier.

