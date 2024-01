LKW prallte gegen verunfalltes Auto: Lenker verletzt

/ ©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg

Veröffentlicht am 19. Januar 2024, 11:47

Ein 27 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger lenkte seinen PKW am Freitagmorgen auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Villach. Im Gemeindegebiet von Gmünd kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und touchierte die rechte Betonleitwand.

LKW prallte in verunfalltes Auto

In der Folge prallte er auch gegen die linke Betonleitwand, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Kurz darauf konnte ein 51 Jahre alter polnischer Kraftfahrer seinen LKW nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das am Dach liegende Fahrzeug.

Lenker verletzt

Der PKW Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das KH Spittal/Drau gebracht. Der LKW Lenker blieb unverletzt. Am PKW des Deutschen entstand Totalschaden. Der Katschbergtunnel wurde in Fahrtrichtung Villach von der ASFINAG bis 8.40 Uhr gesperrt. Im Einsatz befanden sich auch die FF Gmünd, St. Peter Oberdorf und Rennweg mit 50 Personen.

