Bald 20 Zentimeter Neuschnee: Weissensee bleibt vorerst gesperrt

Seit den frühen Morgenstunden stattet Frau Hölle Kärnten wieder einen Besuch ab. Es schneit verbreitet im ganzen Land. Aufgrund der Schneemassen kommt es aktuell nicht nur im Straßenverkehr zu vielen Verzögerungen und Sperren. Auch der Weissensee ist für das Eislaufen heute nicht freigegeben.

Eislaufen vorerst nicht möglich

Laut Eismeister Norbert Jank wird das Eislaufen erst am Samstag, 20. Jänner 2024, wieder möglich. In der Nacht auf heute hat es am Weissensee bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gegeben. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Es schneit bis zum Nachmittag weiter, dann sollte der Niederschlag zu Ende gehen. „Das Team Eismeister präpariert die Rundbahn und dann habt ihr wieder eine wunderschöne, 10 Kilometer lange Eislaufbahn“, teilt das Team vor Kurzem auf Social Media mit.