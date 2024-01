Großer Andrang: Rechner zeigt, wie viel Geld du 2024 zusätzlich bekommst

Veröffentlicht am 19. Januar 2024, 12:44 / ©pixabay

Der Entlastungrechner ist ein zentrales Servicetool des Finanzministeriums. Er zeigt Bürgern ihre persönliche Ersparnis durch die Abschaffung der kalten Progression an. Der digitale Andrang war bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres groß: Zwischen dem 29. Dezember 2023 und dem 17. Jänner 2024 erfolgten mehr als 225.000 Zugriffe. Die Steuerzahler verbrachten durchschnittlich knapp zwei Minuten (1 Minute und 52 Sekunden) mit dem Tool, um ihre persönlichen Ersparnisse durch die Abschaffung der kalten Progression zu erfahren.

Mehr Nettolohn dank Abschaffung der kalten Progression

„Ich freue mich über das rege Interesse der Österreicherinnen und Österreicher. Die Bundesregierung trifft zahlreiche Maßnahmen, um vor allem kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Besonders die Abschaffung der kalten Progression wirkt sich positiv auf den Nettolohn aus. Der Entlastungsrechner gibt jedem einen Einblick in sein persönliches Plus beim Nettoeinkommen. Schauen Sie sich das an“, so Finanzminister Magnus Brunner. Die Entlastung durch die kalte Progression ist beträchtlich. Im Jahr 2023, dem ersten Jahr ohne kalte Progression, sparten sich die Österreicherinnen und Österreicher mehr als 1,85 Milliarden Euro, für das Jahr 2024 wird eine weitere Ersparnis von rund 3,65 Milliarden Euro erwartet.

Entlastungsrechner Mit dem Entlastungsrechner des Finanzministeriums www.bmf.gv.at/entlastungsrechner kann jeder seine persönliche Entlastung ausrechnen. Zudem wurde unter bmf.gv.at/entlastungen2024 eine Informationsseite eingerichtet, auf der die einzelnen Maßnahmen übersichtlich dargestellt sind und Beispiele ein Gefühl für die tatsächliche Entlastung vermitteln.

Die Abschaffung der kalten Progression kommt allen Steuerzahlern zugute. Bezieher von geringen und mittleren Einkommen profitieren besonders davon, dass die unteren Tarifstufengrenzen stärker als die oberen Grenzen angehoben und Absetzbeträge (u.a. Verkehrsabsetzbeträge) in voller Höhe an die Inflation angepasst werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.01.2024 um 13:04 Uhr aktualisiert