Nach schweren Naturkatastrophen: Nun soll raschere Hilfe folgen

Hochwasser und Co.

Veröffentlicht am 19. Januar 2024, 12:52 / ©5 Minuten

Bisher konnten Personen beziehungsweise Haushalte, die aufgrund von Naturkatastrophen (laut Richtlinien) in eine Notlage geraten sind, leidglich unter Nachweis der Einkommensverhältnisse um Beihilfe beim „Kärntner Nothilfswerk“ ansuchen. Diese bürokratische Hürde fällt nunmehr weg.

Raschere Hilfe in der Notlage

Gemeinde- und Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner bezeichnet das als wichtigen Schritt in Richtung Verwaltungsvereinfachung. „Durch die Neuerung wird zum einen die Katastrophenhilfe effizienter gestaltet und zum anderen erhalten Betroffene rascher die dringend notwendige Unterstützung“, betont er. Der Landesrat untermauert weiter, wie wichtig es ist, gerade in Ausnahmesituationen, rasch die Hilfskette in Gang zu setzen. „Es ist schon schlimm genug, sein Hab und Gut durch eine Naturkatastrophe zu verlieren“, führt er weiter aus.

Beihilfe soll unabhängig vom Familieneinkommen sein

Bisher wurden 699 Fälle eingereicht, nur 2,7 Prozent davon wurden aufgrund fehlender Beihilfefähigkeit abgelehnt. Rund 4 Millionen Euro an Landesmitteln stehen im heurigen Jahr für die Hilfsmaßnahmen aus dem Kärntner Nothilfswerk zur Verfügung. Rückwirkend mit 1. Jänner 2024 soll die Katastrophenbeihilfe des „Kärntner Nothilfswerks“ unabhängig vom Familieneinkommen gewährt werden. Beihilfeberechtigt sind laut Richtlinie Betroffene „außergewöhnlicher Schäden“, die durch gelistete Naturkatastrophen verursacht wurden – darunter fallen Hochwasser, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen, Erdbeben, Schneedruck, Orkan, Bergsturz oder Hagel.