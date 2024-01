15-Jährige spurlos verschwunden: Hast du Asma M. gesehen?

Veröffentlicht am 19. Januar 2024, 14:13 / ©LPD Steiermark

15-jährige Asma M. ist seit 4. Jänner 2024 von ihrer Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung abgängig. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist es ihr schwer möglich, sich örtlich zu orientieren. Deshalb dürfte sie in Begleitung sein. Der letzte Kontakt mit der 15-Jährigen konnte am 16. Jänner 2024 via soziale Medien hergestellt werden.

Wird in Wien vermutet

Sie dürfte sich in Wien aufhalten. Die Abgängigkeitsanzeige wurde vom Vater erstattet. Dieser hat auch das Einverständnis zur Öffentlichkeitsfahndung erteilt. Sachdienliche Hinweise sind an den Journaldienst des Landeskriminalamt Steiermark, Tel. Nr. 059 133/60-3333, erbeten.

So sieht Asma M. aus Die Polizei veröffentlichte die folgende Personenbeschreibung: Sie ist 172 Zentimeter groß, hat eine starke Figur, braune Augen, braunes langes Haar, eine schwarze Brille, schwarze Bekleidung. Des weiteren spricht sie Deutsch, Tunesisch und Slowenisch.