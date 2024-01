Florianis gefordert: Schnee bringt Chaos auf Straßen mit sich

Ein Blick auf die Karte der Einsatzberichte vom Landesfeuerwehrverband zeigt: Der Schnee hat so einige Einsätze für die Florianis mitgebracht. Mehrere Autos mussten geborgen werden, auch ein Traktor kam von der Straße ab.

Gleich drei Einsätze

Heute Morgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz per Sirenenalarm zu einer PKW-Bergung gerufen. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse war ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Sie haben das Fahrzeug erfolgreich geborgen und sicher abgestellt. Es wurde niemand verletzt. Kurz nach 11 Uhr wurden in Eggersdorf erneut die Sirenen ausgelöst, da die Florianis zu einer weiteren Auto-Bergung gerufen wurden. Als sie am Einsatzort ankamen, konnten sie das Fahrzeug erfolgreich aus seiner misslichen Lage befreien. Zum dritten Einsatz des heutigen Tages wurde die FF gegen 12 Uhr alarmiert. Ein Auto war aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse in die Wiese gerutscht und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien.

©LFV Steiermark Screenshot | Auf dem Bild sieht man die Einsätze der steirischen Feuerwehren in den letzten 12 Stunden ©FF Eggersdorf bei Graz ©FF Eggersdorf bei Graz ©FF Eggersdorf bei Graz

Traktor geriet ins Schleudern

Auch heute, am 19. Jänner, wurden die FF Haselbach um kurz vor 8 Uhr zu einer Traktor-Bergung nach Brodersdorf alarmiert. Ein Traktorgespann geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und drohte umzustürzen. Nach dem Eintreffen am Einsatzort wurde nach einer Erkundung eine Sicherung des Gespannes mittels Schlingen und Seilwinde durch die Florianis veranlasst. Um das tonnenschwere Gespann möglichst schonend bergen zu können, wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf nachalarmiert. Durch die gute Zusammenarbeit und viel Fingerspitzengefühl gelang es nach geraumer Zeit das Gespann zu bergen.