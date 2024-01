Frau und Mann attackierten sich gegenseitig mit Messer

Am Donnerstag, 18. Jänner 2024, kurz nach 8 Uhr wurde die Polizei im Linzer Süden nach einem Beziehungsstreit in eine Wohnung zu einer Messerstecherei gerufen. Dabei konnte in der Wohnung eine Frau im Alter von 23 Jahren aus Kamerun und ein Kleinkind im Alter von 2 Jahren angetroffen werden. Sie wies eine Schnittverletzung am Unterarm auf.

Mann hatte Stichwunde im Bauch

Der Mann, ein 28-jähriger Türke, hielt sich zu diesem Zeitpunkt am Balkon auf. Er hatte eine Stichverletzung im Bauchbereich. Beide beschuldigten sich gegenseitig, wer den anderen zuerst verletzt hat. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Beide wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.