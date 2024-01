Sportlich und kreativ: HAK Feldkirchen öffnet ihre Türen

Am 27. Jänner

Am Sonnenhügel der Tibelstadt gelegen öffnet die HAK Feldkirchen am Samstag, 27. Jänner 2024, ihre Pforten. Von 9 bis 12 Uhr können sich Besucher Einblicke in das vielfältige Bildungsangebot der Schule verschaffen.

Klein aber fein

Die HAK Feldkirchen splittet sich in zwei große Teilbereiche auf. Nämlich in „IT und Medien“ sowie „Sport und Fitness“. Neben der klassischen kaufmännischen Ausbildung erwerben die Schüler vertiefende Kenntnisse im Bereich Fotografie, Video und Websitegestaltung beziehungsweise in den Bereichen Ernährung, Sport und Sportmethodik. Die kleine aber feine Schule ist für ihre familiäre Atmosphäre bekannt. Die Lehrer und Schüler freuen sich bereits jetzt auf zahlreiche Besucher.

Tag der offenen Tür: Wann: 27. Jänner 2024 / 9 bis 12 Uhr

Wo: HAK Feldkirchen / Flurweg 3, 9560 Feldkirchen in Kärnten

