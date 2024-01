Toll: Dieser WIKI Kindergarten kann vorübergehend doch geöffnet bleiben

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner: „Wir kämpfen um jeden Betreuungsplatz. Bürgermeisterin Elke Kahr und die Stadtkoalition müssen uns endlich die dringend notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.“ Auch Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) meldet sich zu Wort.

Vorübergehende Lösung gefunden

Gute Nachrichten für die Eltern des WIKI Kindergartens Heinrichstraße. In gemeinsamen Gesprächen zwischen dem Bildungsressort und WIKI ist es gelungen, eine vorübergehende Lösung für den Kindergartenstandort zu finden. So wird die bestehende Kindergartengruppe noch ein weiteres Jahr bis zum Ende des Betreuungsjahres 2024/25 weitergeführt und erst dann in eine Krippengruppe umgewandelt. „Auch wenn uns Elke Kahr und die Stadt-Koalition weiterhin nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, wir lassen die Kinder und Familien in dieser Stadt nicht im Stich“, sagt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner, „ich bedanke mich bei den Verantwortlichen von WIKI für die gute Lösung, die es uns erlaubt die Kindergartengruppe noch ein weiteres Jahr offenzuhalten. Für uns zählt jeder Betreuungsplatz.“ „Uns war es wichtig, die Sorgen der Eltern ernst zu nehmen und ihnen eine gute Perspektive zu geben“, sagt auch WIKI-Geschäftsführer Christian Leitner, „deshalb haben wir uns nun mit der Stadt Graz darauf geeinigt die Kindergartengruppe – trotz der Tatsache, dass diese nicht kostendeckend zu führen ist – noch ein Jahr offenzuhalten und die Umwandlung in eine Krippengruppe auf das Betreuungsjahr 25/26 zu verschieben. Alle betroffenen Eltern werden gerade über diese neue Lösung informiert.“ Was beide Seiten betonen: Diese Lösung ist eine Einzelfalllösung für die Einrichtung in der Heinrichstraße. Beim ähnlich gelagerten Fall in der Algersdorfer Straße ist eine solche nicht möglich. Dort gibt es aber bereits eine intensive Betreuung der betroffenen Eltern und einige ganz in der Nähe befindliche Kindergärten, bei denen freie Plätze für die betroffenen Kinder vorhanden sind.

„Wer bei Kindern spart, spart an der Zukunft“

„Am Rücken von Kindern macht man keine Politik“, sagt Hohensinner, „Kinderbetreuung ist eine elementare Aufgabe der Kommune und muss einfach abgesichert sein. Da geht es um die Kinder, aber auch um die Familien, die nur mit entsprechender Betreuung ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Gerade in der jetzigen, schwierigen Zeit wichtiger denn je.“ Hohensinner pocht daher weiterhin auf die fehlenden 6 Millionen Euro im Grazer Bildungsbudget: „Ich fordere Elke Kahr mit Rot und Grün auf, uns endlich die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, um echte Verbesserungen für die Kinderbetreuung in der Stadt zu ermöglichen. Es ist verantwortungslos, wie hier mit den Kindern in unserer Stadt umgegangen wird. Wer bei den Kindern spart, spart an der Zukunft.“ „Von 2014 bis 2021 haben wir 1.800 Plätze neu geschaffen. Seit der letzten Wahl leider keine mehr“, ärgert sich der Bildungsstadtrat. Im Moment verliert die Stadt Graz jedes Jahr Kindergartenplätze. Grund ist die Absenkung der Gruppengrößen, die zwar pädagogisch sehr sinnvoll ist, aber vor allem die Städte organisatorisch vor Herausforderungen stellt. Der Versorgungsgrad sinkt kontinuierlich. Im Kindergarten ist er auf rund 93% gesunken. Im nächsten Jahr droht man sogar unter die 90-Prozent-Marke zu fallen. „Es wäre ganz wichtig, dass die Stadtregierung hier mit einem Ausbau der Plätze entgegenwirkt, dafür wird aber von der derzeitigen Koalition kein Geld zur Verfügung gestellt. Während das Land mit dem neuen Gehaltsschema und der Bund mit dem Zukunftsfonds ihre Hausaufgaben gemacht haben und verstärkt in die Kinderbetreuung investieren, tut die Grazer Koalition genau das Gegenteil“, führt Hohensinner aus.

Stadtrat Manfred Eber äußert sich:

Stadtrat Manfred Eber: „Wir sorgen dafür, dass das städtische Bildungsbudget abgesichert ist. Die Ankündigung von Sparmaßnahmen ist unverantwortlich und verunsichert Familien und Angestellte unnötig.“ In den vergangenen Wochen und auch heute im Gemeinderat wurde intensiv über die Sicherstellung der Kinderbetreuung in Graz debattiert. Die Frage nach der ausreichenden Finanzierung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig beantwortet werden. Die Novellierung des steiermärkischen Kinderbetreuungsgesetzes bringt Unklarheiten hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen auf das städtische Budget mit, da schlicht Erfahrungswerte fehlen. Diese Unklarheit wird sowohl vom Land Steiermark als auch von den städtischen Bildungsabteilungen (ABI) und der Finanzdirektion geteilt. Manfred Eber, Finanzstadtrat der KPÖ, unterstreicht: „Von einer Unterdeckung des Bildungsbudgets zu sprechen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unseriös. Überhastet angekündigte Sparmaßnahmen verunsichern Familien, Lehrende, Pädagog:innen und Angestellte unnötig. Ich stehe nach wie vor zu meinem Wort: Es braucht sich niemand zu sorgen. Falls sich in den nächsten Wochen zeigt, dass es Lücken im Budget der ABI gibt, werden wir eine Lösung finden.“ Bis Ende Januar soll die ABI die ersten Erfahrungen und Zahlen seit der Einführung der Novelle im September letzten Jahres zusammenstellen. Anhand dieser Daten wird bewertet, ob für das Bildungsbudget eine Nachbedeckung erforderlich ist.

40%ige Steigerung des Bildungsbudgets – 2 Mio. Euro zu viel Budget

Das klare Bekenntnis der Rathauskoalition zur Bildung und Kinderbetreuung in Graz zeigt sich in der Entwicklung des Bildungsbudgets. Trotz externer wirtschaftlicher Herausforderungen und kleiner werdenden finanziellen Spielräume ist es Finanzstadtrat Eber gelungen, das Bildungsbudget merklich auszubauen: 2022 belief es sich auf 42 Mio. Euro, 2023 auf 51 Mio. Euro und für das laufende Jahr stehen 58,7 Mio. Euro zur Verfügung – das entspricht 30 Prozent des gesamten städtischen laufenden Cash Flows sowie einer 40%igen Steigerung innerhalb von zwei Jahren. Dabei ist es erwähnenswert, dass das Budget der ABI im letzten Jahr nach einer ersten Hochrechnung der Finanzdirektion sogar um zumindest 2 Millionen Euro überbudgetiert war.

Zusätzliche Bundesmittel

Positiv zu vermerken ist, dass der Bund erkannt hat, dass der Ausbau der Kinderbetreuung nicht allein den Gemeinden und Städten überlassen werden kann. Im Zuge des FAG 2024 wird die Stadt Graz von Seiten des Bundes zusätzliche Mittel in Höhe von rund 8-10 Mio. Euro für die Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt bekommen. Offen bleibt nach wie vor, wie diese Gelder verwendet werden müssen und wann die Stadt die Mittel erhält. „Die zusätzlichen Mittel werden natürlich dazu genutzt werden, den Ausbau der Kinderbetreuung in Graz weiter voranzutreiben. Gespräche zwischen ABI und Finanzdirektion sowie auf politischer Ebene sind bereits geplant“, so Eber.