Mehr Bewegung für Kärnten: So soll die Fitness angekurbelt werden

„Unser Ziel ist es, die Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren. Denn Bewegung ist die wichtigste Grundlage für ein gesundes Leben. Und wenn Bewegung gemeinsam, also in einer Gruppe, passiert, ist sie noch gesünder. Warum? Weil das soziale Miteinander ein Jungbrunnen für das mentale Wohlergehen ist“, betonte Gesundheitsreferentin Landesrätin Beate Prettner.

Startschuss zum ersten Vollmond

Die Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ wird das ganze Jahr über Themenwanderungen, Walkingerlebnisse, aber auch Laufereignisse und im Sommer SUP-Spaß anbieten – „und zwar für alle Altersgruppe, für Kinder, Frauen, Männer. Bewegung kennt keine Altersgrenzen“, so die Gesundheitsreferentin. Gestartet wird schon am 26. Jänner mit der Themenwanderung „Vollmond“. Mit den Rangern des Naturparkes Dobratsch ist der Dobratschgipfel das Ziel in der winterlichen Vollmondnacht. Treffpunkt ist um 17. 30 Uhr. Schneeschuhe werden bereitgestellt.

Sitzen „vergiftet“

Laut Weltgesundheitsorganisation WHO werden 150 Minuten Bewegung pro Woche empfohlen – das sind pro Tag rund 20 Minuten. „So viel sollte, ja, muss uns unsere Gesundheit wert sein“, so Prettner. Leider würden aber drei Viertel der Bevölkerung diese Empfehlung nicht beherzigen. Tatsächlich verbringen immer mehr Menschen, auch Kinder und Jugendliche, zusehends mehr Zeit ohne sportliche Betätigung: „Ob langes Sitzen bei der Büroarbeit, in der Schule, vor dem Fernseher, bei Computerspielen, beim Autofahren – wir verbringen in Summe viel zu viele Stunden mit ungesunder Nicht-Bewegung“, erklärte die Gesundheitsreferentin. Der sitzende Lebensstil sei, laut Prettner, Gift für unsere Gesundheit. „Wir müssen dem aktiv entgegenwirken“, führt sie weiter aus.

Martin Schumnig zeigt’s vor

„Es ist uns ein großes Anliegen, mit unserer Initiative ‚Gesundheit fördern, Kärnten bewegen‘ aktiv die Gesundheitsprävention zu fördern und nachhaltig für mehr Gesundheit der Kärntner beizutragen“, sagte Prettner. Das Jahresprogramm wurde von Sarah Pucker, Leiterin der Unterabteilung Gesundheitsland Kärnten, präsentiert: „ Zuständig für die Umsetzung ist Ex-KAC-Crack und neuer Mitarbeiter Martin Schumnig“, so Pucker.

Für jeden soll etwas dabei sein

Gestartet wird mit der Vollmondwanderung auf den Dobratsch am 26. Jänner. „Darauf folgen weitere Winterwanderungen, wie Schneeschuhwanderungen auf der Turrach, eine Schneeschuhtour auf der Koralm oder eine Schneeglöckchenwanderung.“ Für den Frühling und Sommer seien „Gesunde Gemeinde-Läufe“ in ganz Kärnten geplant. „Parallel starten wir im Sommer mit Kräftigungsworkouts am SUP. Dafür stehen uns ausgebildete Trainer zur Verfügung. An fünf Kärntner Seen werden mehrere SUP-Workouts stattfinden.“ Im Herbst und Winter seien Radwanderungen mit Profi Peter Wrolich sowie Themenwanderungen (Pilz-, Kräuter-, Geschichts-, Pilger- und Adventwanderungen) angedacht.