Soldaten mit Herz und OptimaMed helfen in kalten Zeiten

In einem Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit haben die Mitarbeiter des OptimaMed-Teams in Klagenfurt über die Weihnachtsfeiertage ihre Kräfte gebündelt und insgesamt 200 Euro gesammelt. Damit wurden gemeinsam mit den Soldaten mit Herz, Herzenswünsche von Jugendlichen der Jugendnotschlafstelle in Klagenfurt (JUNO) erfüllt.

Für Jugendliche in Not

Unter anderem wurden vier Kisten voll süßer Naschereien sowie Schals und Hauben vom Eishockeyclub „KAC“ besorgt. „In Zeiten, in denen Zusammenhalt mehr denn je gefragt ist, zeigt die großzügige Spende von OptimaMed Klagenfurt die bedeutende Rolle, die wir alle im Wohlergehen unserer Gemeinschaft spielen können. Die Mitarbeiter des Ambulanten Rehabilitationszentrums beweisen auch ein starkes Zeichen der Nächstenliebe und Solidarität“, betont Soldaten-Präsident John Patrick Platzer.

Warme Umarmung fürs Herz

OptimaMed Verwaltungsdirektorin Claudia Schratter erklärt begeistert: „Für OptimaMed ist es eine Ehre und Verpflichtung zugleich, sich für soziale Belange einzusetzen. Die Spende für junge obdachlose Menschen in Klagenfurt ist uns sehr wichtig. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Unterstützung der Jugendlichen in ihrer Notlage leisten zu können.“ Lisa Bergs von der Jugendnotschlafstelle JUNO freut sich über die herzlichen Geschenke: „Die Jugendlichen, die bei uns Zuflucht suchen, haben oft wenig, um sich in der kalten Jahreszeit zu wärmen. Die besonderen Schals und Hauben vom KAC sind nicht nur materielle Geschenke, sondern eine warme Umarmung für kalte Zeiten. Wir möchten uns herzlich bei den Soldaten mit Herz und OptimaMed für ihre großzügige Unterstützung bedanken. Ihre Hilfe macht einen bedeutenden Unterschied im Leben dieser jungen Menschen.“

Nähere Informationen: Der gemeinnützige Verein Soldaten mit Herz und OptimaMed Klagenfurt setzen sich gemeinsam dafür ein, das Leben von Menschen in Not zu verbessern und setzen damit ein leuchtendes Beispiel für soziale Verantwortung und Mitmenschlichkeit.

