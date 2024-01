Schnee in Kärnten: Wird es in den nächsten Tagen wieder weiß?

Dafür stand uns Michael Tiefgraber von der GeoSphere Austria Rede und Antwort. Und so viel schon einmal vorweg: Der Schneefall von heute dürfte fast schon eine „einmalige“ Sache gewesen sein.

Schnee am Wochenende?

„Am Wochenende erwartet uns ein Hochdruck-Wetter. Das heißt, es wird sehr kalt, aber sehr sonnig“, weiß Tiefgraber. Laut aktuellen Prognosen bewegen sich am Samstag die Temperaturen bei minus 3 und plus 1 Grad. „Wir können in den nächsten Tagen also mit leichtem Frost rechnen“, so der Meteorologe weiter.

Kein Schnee, dafür Sonne

Also, Schnee bleibt am Wochenende aus. Wie sieht es mit nächster Woche aus? „Die nächste Woche wird etwas milder und eher trocken. Mit Niederschlägen sieht es also eher schlecht aus.“ Zwar gibt es keinen Schnee, aber dafür wird es sonnig in Kärnten. Nächste Woche dürfen wir uns auch von dem Frost verabschieden, die Temperaturen bewegen sich langsam wieder in den Plusbereich rauf.

Kurzer Besuch

Nun das Fazit: Das heute war wirklich ein kurzer Besuch von Frau Holle. Aber warum nur so kurz? „Eine Kaltfront von Norden kam rein, ist aber rasch weitergezogen und hat Platz für das Hochdruckgebiet gemacht, deshalb ist es so schnell aufgelockert“, erklärt der Meteorologe.

Schnee bleibt liegen

Naja, zumindest müssen wir uns noch nicht so schnell vom Schnee verabschieden. Trotz des vorgesagten Sonnenscheins dürfte dieser jetzt einmal einige Tage liegen bleiben – laut Tiefgraber zumindest einmal übers Wochenende.