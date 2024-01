Schnee in der Steiermark: Wird es in den nächsten Tagen wieder weiß?

So viel schon einmal vorweg: Der Schneefall von heute dürfte fast schon eine „einmalige“ Sache gewesen sein. Bis zum Abend wird es in der ganzen Steiermark auch schon auflockern.

Schnee am Wochenende?

Am Samstag tauschen wir den Schnee dann wieder gegen Sonnenschein ein. „Am Samstag scheint herrlich die Sonne, es wird vorwiegend wolkenlos sein. Der Wind weht kaum noch“, heißt es von der GeoSphere Austria. Dazu kommt: Der Frost. Vor allem in den frisch verschneiten Tälern gibt es strengen Morgenfrost. Das heißt, es wird kalt! Frühtemperaturen zwischen minus 14 und minus 5 Grad erwarten uns. Auch tagsüber schauen nicht mehr als plus 4 Grad raus.

Es bleibt frostig

Auch am Sonntag bleibt der Schnee erneut aus. Der Sonntag hat nämlich strahlend sonniges Winterwetter in der Steiermark zu bieten. „In den Tälern bleibt es nochmals eisig kalt, in der Höhe wird es bereits deutlich milder. Am Nachmittag erreichen uns von Norden ein paar Wolken“, so die Prognose. Mit Niederschlag rechnet man aber eher nicht. Bei Morgenfrost hat es noch zwischen minus 16 und minus 9 Grad.

Kein Schnee, dafür Sonne

Also, Schnee bleibt am Wochenende aus. Wie sieht es mit nächster Woche aus? „Der Montag beginnt am Vormittag mit Sonnenschein. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Dabei bleibt es trocken.“ Naja, zwar gibt es keinen Schnee, aber dafür wird es sonnig in der Steiermark. Nächste Woche dürfen wir uns auch von dem Frost verabschieden, die Temperaturen bewegen sich langsam wieder in den Plusbereich rauf. So soll es am Montag bis zu 5 Grad und am Dienstag sogar schon bis zu 10 Grad haben.