„Habe ich nicht bemerkt“: Raser war 85 km/h zu schnell unterwegs

80 bis 85 km/h zu schnell war der 47-jährige Bosnier heute, Freitag, gegen 14 Uhr unterwegs. Wegen seiner gefährlichen Fahrweise fuhr ihm sogar die Polizei auf der B100 Drautal Bundesstraße nach. Beim Verkehrskontrollplatz Steinfeld hielten ihn die Beamten an. „Er gab an, er habe nicht bemerkt, dass er zu schnell gefahren sei“, so die Polizei in ihrem Bericht. Noch an Ort und Stelle wurde ihm der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherheitsleistung eingehoben.