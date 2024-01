Unbefriedigt? Fast jeder zweite Österreicher hätte gerne mehr Sex

Handylust – sexueller Frust? Das könnte tatsächlich stimmen. Forscher vermuten, dass das Smartphone als Liebeskiller fungieren kann. Denn wer viel Zeit am Telefon verbringt, hat weniger Sex.

45 Prozent der Österreicher wünschen sich mehr Sex

Wie der ORF berichtet, haben Wissenschafter der Karl-Landsteiner-Privatuniversität in Krems erstmals eine umfassende Untersuchung zum Sexualverhalten in Österreich durchgeführt. 2064 repräsentative Studienteilnehmer wurden hierfür befragt. Laut dieser Studie haben Menschen in einer Beziehung ungefähr einmal pro Woche Sex, Singles nur einmal im Monat. Weiters wurde untersucht, wie zufrieden die Menschen mit ihrer sexuellen Aktivität sind. 45 Prozent der Studienteilnehmer beantworteten diese Frage damit, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten weniger Sex hatten, als sie gerne gehabt hätten. Drei Prozent gaben dafür an, dass sie mehr Sex hatten, als gewünscht.

Handy als Lustkiller?

Psychologin Juliane Burghardt, die die Studie leitet, glaubt, dass die digitalen Medien, bei immer größerem Konsum, Schuld an dem flauen Sexualleben sind. Da viele Menschen immer mehr Zeit am Handy verbringen würden, als mit ihrem Partner. Auch soll das Handyspielen dazu führen, dass man schlecht schliefe. Dadurch wären viele dann schlichtweg zu müde für Sex. Was sagst du zu dem Thema?