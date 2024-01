Schneechaos forderte die Einsatzkräfte

Schon in den frühen Morgenstunden überraschte Frau Holle die Kärntner mit viel Schnee. Es dauerte dann auch nicht lange, da wurde die Feuerwehr schon zu ersten Einsätzen gerufen. So mussten die Feuerwehren St. Peter/ Spittal und Feistritz an der Drau schon um 8 Uhr morgens auf die A10 Tauernautobahn ausrücken. Drei Autos waren in einen Unfall verwickelt. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus – 5 Minuten berichtete.

Zahlreiche Einsätze

Die Feuerwehr Ferndorf wurde kurz vor 10 Uhr zu einer Fahrzeugbergung alarmiert. „Ein PKW kam in seiner steilen Auffahrt beim Hinunterfahren ins Rutschen und verkeilte sich zwischen einer Mauer und einem größeren Stein“, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land. Fast zeitgleich rückte die Feuerwehr Lansach aus, um einen Baum von der Fahrbahn zu entfernen. Ähnlich gestalteten sich auch die Einsätze für die Feuerwehr Kellerberg und der Feuerwehr Weißenstein – auch sie mussten Bäume aus dem Weg räumen.

Autos blieben hängen

Für die Feuerwehr Puch ging es gegen 12.45 Uhr zu einer LKW-Bergung. Auf der L38 Krastalstraße war ein LKW hängenblieben. Zu zahlreichen hängengebliebenen Autos rückte auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Vormittag aus. Die Feuerwehr Zweikirchen sowie die Feuerwehren Glanegg – Maria Feicht, Feldkirchen und St. Martin/ Feldkirchen wurden schon in den frühen Morgenstunden zu einem Autounfall alarmiert – mehr dazu hier. Am Ende gibt es noch eines zu sagen: Danke an alle Kräfte für ihren unermüdlichen Einsatz!