Neuer Lehrgang: Die ersten Absolventen erhielten nun ihr Zertifikat

Am 10. Jänner 2024 erhielten die ersten Absolventen des Lehrgangs ihre Teilnahmeurkunden in Anwesenheit von Rita Faullant (Direktorin der M/O/T®), Jörg Störzel (Hochschullehrer und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Bauingenieurwesen und Architektur an der FH Kärnten) und Andreas Starzacher (Leiter Standortentwicklung KWF Kärnten) feierlich verliehen.

International anerkannte Ausbildung

„Mit dem Zertifikat erwerben die Absolventen eine international anerkannte Ausbildung im Bereich des Open BIM Standards. Mit buildingSMART als Partner können wir auf einen Pool an hoch-qualifizierten, zertifizierten Trainern und Trainerinnen mit langjähriger Praxiserfahrung zurückgreifen. Daher bietet dieser Lehrgang das ideale Rüstzeug für die Zukunft der Bauindustrie“, sagt Rita Faullant von der M/O/T® Management School.

Alles rund um BIM-Projekte

Der 15-tägige Lehrgang an der M/O/T® umfasst neben den Grundlagen sowohl die Module BIM-Koordination als auch die Module BIM-Management. Ein Absolvent sagt dazu: „Es ist wichtig, die unterschiedlichen Rollen in einem BIM-Projekt zu verstehen. Durch diesen Lehrgang werden das Spektrum der Anwendungen in BIM Koordination und Management und die erforderlichen Kompetenzen sehr klar vermittelt.“

15-tägiger Lehrgang

Das Zertifizierungsprogramm richtet sich an alle, die mit der Aufsicht, der Ausführung und dem Management von Baustellen zu tun haben: Teilnehmen können beispielsweise Ziviltechniker oder Baumeister, aber auch Vertreter aller Gewerke und Verantwortliche aus dem Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Der Lehrgang dauert 15 Tage und vermittelt ein Verständnis für das Anwendungspotenzial digitaler Technologien sowie Kompetenzen im Bereich der Planung, der Steuerung und des Managements von Bauwerken mit der Methode BIM. Die Teilnehmer:innen profitieren außerdem von der Vernetzung unterschiedlicher Projektpartner, sodass auch die Sichtweisen der verschiedenen Beteiligten in einem Bauprojekt abgebildet werden.

Nächte Runde im Mai

Die Ausbildung wird in Kooperation mit der M/O/T® Management School, buildingSMART Austria und der FH Kärnten angeboten. Für KMU besteht die Möglichkeit einer Förderung der Ausbildung über den FFG Skills Scheck (bis zu 80 Prozent). Am 20. Februar 2024 findet um 16 Uhr eine Online-Infoveranstaltung statt. Der nächste Lehrgang startet am 3. Mai 2024.