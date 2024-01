KAC schickt 99ers als Verlierer zurück nach Graz

Im ersten Heimspiel des finalen Grunddurchgangsviertels empfing der EC-KAC am heutigen Freitag die Graz99ers in der Heidi Horten Halle. Zuletzt kassierten die Rotjacken gegen den Titelverteidiger Salzburg eine bittere Niederlage. Das letzte Spiel endete für die Graz99ers hingegen super: Mit 3:2 besiegten sie die Black Wings Linz.

©KK

1:1 im ersten Drittel

Man hätte meinen können, das Match gegen den Tabellenletzten hätte für den KAC eine leichte Partie sein sollen, aber dem schien es nicht so. In der sechsten Spielminute passte Johannes Bischofberger (KAC) schön zu Thomas Hundertpfund (KAC), der die Scheibe dann von rechts außen in die Maschen knallt. Lange hat die Führung der Rotjacken aber nicht angedauert – Anthony Salintri (99ers) ging auf Angriff und sorgte für den Ausgleich.

©KK

Sieg für KAC

Es folgten weitere spannende Spielminuten mit zahlreichen Schüssen aufs Tor, doch bis kurz vorm Ende fruchtete keiner. Eine angespannte Stimmung herrscht in der Halle – Wann wird endlich der nächste Vorsprung erzielt? Und siehe da: Der KAC-Spieler David Maier sorgt in der 56. Minute für das entscheidende Tor – 2:1 für den KAC. In den letzten Sekunden vor dem Ende knallt auch Nikki Kraus (KAC) den Puck in das Empty Net der Grazer.