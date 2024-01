Harte Partie: VSV siegt beim Penalty-SchieÃŸen

Mit dem EC iDM Wärmepumpen VSV und dem HC Pustertal traffen heute zwei Teams aufeinander, die zuletzt durchaus erfolgreich waren. Die Italiener gewannen aus ihren letzten fünf Duellen vier, der VSV ging dreimal als Sieger vom Eis. Wer nun der Sieger des heutigen Abends ist, sollte sich zeigen.

Spiel ging in die Verlängerung

Für den ersten Vorsprung für den HC Pustertal sorgte Rick Schofield in der 11. Minute. Es dauerte bis zur 19. Minuten, da schoss Dylan MacPherson den 1:1 – Ausgleich. Im zweiten Drittel hatte der VSV dann die Nase vorn, dank eines Tores von Philipp Lindner in der 27. Minute. Christian Kåsastul pfefferte in der 45. Spielminute dann aber den Puck in die Maschen der Villacher – 2:2. An diesem Spielstand änderte sich zum Ende nichts. Es ging in die Verlängerung und anschließend ins Penalty-Schießen. Mit 3:2 siegt am Ende doch der VSV.