Das Wochenende startet mit sonnigem Winterwetter

Der Hochdruckeinfluss bringt im ganzen Land am Samstag wieder die Sonne zum Vorschein. Vereinzelte Frühnebelfelder bleiben flach und ziehen im Laufe des Vormittags rasch ab. „Der Wind bläst vor allem im Nordosten mäßig auffrischend aus westlichen Richtungen, sonst bleibt es windschwach“, teilen die Meteorologen der GeoShere Austria mit.

Frostiger Start in den Tag

Der Morgen starten in manchen Teilen des Landes wieder sehr frostig. Bei Temperaturen bis zu minus 12 Grad, heißt es also warm einpacken. In einigen Tälern Österreichs kann es sogar noch kälter werden. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen immer weiter in den Plus-Bereich. Die Tageshöchstwerte liegen bei -3 Grad in Osttirol und plus 5 Grad im südlichen Burgenland.