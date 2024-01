Viel Sonne am Wochenende: Der Samstag bleibt jedoch sehr kalt

Nach den vergangenen Schneefällen kommt nun ein gern gesehener Gast wieder zum Vorschein. Die Sonne. Der Samstag wird in der gesamten Steiermark überwiegend wolkenlos sein. Der Wind weht kaum und es scheint die Sonne. Unbedingt warm wird es jedoch nicht. In der Obersteiermark kommen die Temperaturen auch am Tag meist nichts in den Plus-Bereich. „In den frisch verschneiten Tälern wird es besonders am Morgen noch sehr frostig bleiben“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -14 und -5 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu -2 bis 4 Grad.