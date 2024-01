Winterlich kalt: Das Wochenende startet mit viel Sonne

Am Samstag erwartet uns ein strahlend sonniger Tag. In vielen Teilen des Landes ist es sogar wolkenlos. Nur, wie gewohnt, im Klagenfurter Becken gibt es vereinzelte Frühnebelfelder. Der Morgen startet in ganz Kärnten wieder frostig kalt. Bis zu -11 Grad können am Thermometer stehen. Auch tagsüber bleibt es vielfach bei Dauerfrost. „Die Höchstwerte liegen meist zwischen -3 und +1 Grad“, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria. In den nördlichen Landesteilen weht besonders am Vormittag noch teils mäßiger bis kalter Nordwind.