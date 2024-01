Metaller-KV: So viele Betriebe wollen geringere Gehaltserhöhung zahlen

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 06:40 / ©5 Minuten

Lange wurde im Herbst hart um den neuen Metaller-KV verhandelt, ehe es dann Ende November – nach mehreren Warnstreiks – so weit war: Die Metaller konnten sich auf einen neuen Kollektivvertrag einigen – wir haben berichtet. Die Einigung – inklusive sozialer Staffelung – liegt im Schnitt bei 8,6 Prozent, niedrige Lohngruppen haben bis zu zehn Prozent Erhöhung. Ebenfalls Teil der Einigung war die so genannte „Wettbewerbssicherungsklausel“. Diese erlaubt es Unternehmen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken, eine bis zu drei Prozent geringere Gehaltserhöhung auszuzahlen.

45.000 Beschäftigte betroffen

Insgesamt haben sich, wie die Gewerkschaft „Pro-Ge“ gegenüber 5 Minuten erklärt, 150 Unternehmen mit rund 45.000 Beschäftigten aus der gesamten Metallindustrie gemeldet, dass sie diese Klausel anwenden wollen. „Das sind nicht ganz zehn Prozent aller Betriebe in der Metallindustrie.“ In Kärnten wurden zehn, in der Steiermark 31 Anträge gestellt.

Das passiert, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind

Sollten die Voraussetzungen für die Anwendung nicht gegeben oder keine oder ungenügende Ausgleichsmaßnahmen gesetzt worden sein, können die Kollektivvertragspartner die Klausel in den jeweiligen Betrieben auch ablehnen. Ausgleichsmaßnahmen können dabei zum Beispiel mehr zusätzlicher Urlaub, eine Prämie oder Weiterbildung sein. Bis Ende Februar müssen diese vereinbart werden. Wird es abgelehnt, müssen die Löhne und Gehälter ab 1. Mai um den KV-Abschluss, monatlich aber maximal um 400 Euro, erhöht und eine Ausgleichszahlung für das entgangene Gehalt bis Mai geleistet werden.

Wie funktioniert die Wettbewerbssicherungsklausel?

„Die Klausel hat das Ziel, Beschäftigung zu sichern und jene Unternehmen zu unterstützen, die derzeit sehr große wirtschaftliche Herausforderungen haben. Konkret können Unternehmen mit einer hohen Lohntangente davon abweichen, wenn der Anteil des Personalaufwandes an der Wertschöpfung mehr als 75 Prozent oder 90 Prozent beträgt“, erklärt man seitens der Pro-Ge weiter. Die Berechnung würde dann mittels einer Formel, die die Personalkosten und den Betriebserfolg mit einbezieht erfolgen. Dann kann die KV-Erhöhung (statt zehn Prozent) auf 8,5 Prozent (maximal 340 Euro) oder sieben Prozent (maximal 280 Euro) beschränkt werden. „Beim überwiegenden Teil der eingelangten Anträge geht es um eine Erhöhung um 8,5 Prozent.“