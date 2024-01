Feuerwehren rÃ¼ckten zum Einsatz aus: Unfall nahm bÃ¶ses Ende fÃ¼r Auto

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 07:41 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt

„Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee und die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz sind zu einem Verkehrsunfall gerufen worden“, heißt es in einem nächtlichen Einsatzbericht der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Ein Auto landete dabei in einem Waldstück, wie das beiliegende Foto zeigt.

Schwerer Verkehrsunfall auf Faningerstrasse

Samstagnacht, dem 19. Jänner 2024, um 22.41 Uhr ereignete sich auf der Faningerstrasse ein schwerer Verkehrsunfall, der einen Großeinsatz von Rettungskräften erforderte. Ein PKW geriet aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Besonders dramatisch war die Situation, da eine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Beifahrer befreit sich selbst, leistet Erste Hilfe; Eingeklemmte Person ins Klinikum gebracht

Der Beifahrer konnte sich glücklicherweise eigenständig aus dem Wrack befreien und leistete sofort Erste Hilfe. Die eingeklemmte Person wurde von den erfahrenen Einsatzteams befreit und anschließend vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.01.2024 um 08:11 Uhr aktualisiert