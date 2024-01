Tischdecke geriet in Teelicht: Plötzlich stand die Wohnung in Flammen

Gegen 19 Uhr kam es in einer Wohnung eines Ehepaares im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses zu einem Brand mit einer starken Rauchentwicklung. Beim unachtsamen Verrücken einer Tischdecke dürfte diese mit der Flamme eines Teelichtes, das sich in einem am Esstisch abgestellten Teewärmer befunden hatte, in Kontakt gekommen und in Brand geraten sein.

Bewohnerin rief die Polizei

Der 64-jährige Mann öffnete aufgrund der Rauchentwicklung rasch alle Fenster und stellte mehrere Sessel vor die Wohnung in den Gangbereich. Nachdem die Sessel bereits angebrannt waren, kam es auch im Stiegenhaus zu einer starken Rauchentwicklung. Eine weitere Bewohnerin bemerkte dies und verständigte die Einsatzkräfte. Alle Bewohner konnten nach Überprüfung des Mehrparteienhauses durch die Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben den Feuerwehren Leoben Göß und Leoben Stadt waren auch mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Notarzt im Einsatz.