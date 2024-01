Betrugsgefahr: Wie die „Man in the Middle“-Masche Unternehmen täuscht

In der scheinbaren Routine des Rechnungsaustauschs lauert eine zunehmende Gefahr: Die Betrugsmasche „Man in the Middle“ richtet sich gezielt gegen Unternehmen und birgt erhebliche finanzielle Risiken. Das Bundeskriminalamt warnt vor dieser perfiden Form des Betrugs, bei der Rechnungen an Unternehmen manipuliert werden, um Zahlungen auf betrügerische Konten umzuleiten.

Was verbirgt sich hinter „Man in the Middle“?

Bei „Man in the Middle“-Attacken verändern Betrüger Rechnungen, die an Unternehmen adressiert sind. Durch geschicktes Austauschen der Bankverbindung und das Weiterleiten der manipulierten Rechnungen an die Empfängerunternehmen zielen sie darauf ab, Geldleistungen auf ihre betrügerischen Konten zu lenken. Diese Konten befinden sich oft im Ausland, was die Rückverfolgung erschwert. Die Betrüger operieren nicht nur online, sondern gehen auch auf dem Postweg vor, indem sie Rechnungen verfälschen, die auf herkömmlichem Wege versandt werden.