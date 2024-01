Insel-„Schnäppchen“: Muschelinsel vor Lignano sucht neuen Besitzer

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 10:43 / ©Adrian Valentin

Die Isola della Marinetta, besser bekannt als Muschelinsel, steht im Februar zur Versteigerung – inklusive Strand und Muschelzucht.

Inselparadies vor Lignano: Für 3,2 Millionen Euro eigene Insel ergattern

Die Insel, nur 15 Minuten mit dem Boot von Lignano entfernt, liegt im Gemeindegebiet von Marano Lagunare und beeindruckt durch ihre Schönheit. Mit einem Mindestgebot von 3.210.344 Euro könnte dies deine Chance sein, sich als Inselbesitzer zu verwirklichen.

Auktion startet am 7. Februar

Die Insel beherbergt drei Fabriksgebäude, die einst eine erfolgreiche Meeresfrüchte-Firma beherbergten. Leider führten Naturkatastrophen und die Pandemie zur Insolvenz des Betriebs. Neben der Insel selbst wird auch eine Muschelzucht-Einrichtung in der Versteigerung inkludiert. Also, warum nicht Ihr eigenes Inselparadies erwerben und vielleicht nebenbei Muscheln züchten? Die Auktion startet am 7. Februar – eine einmalige Gelegenheit für Inselträumer!