Regloser Mann in stark verrauchter Wohnung gefunden, starb kurz darauf

Im Bezirk Liesing kam es vergangenen Abend zu einem Brand in einer Wohnung, bei dem der 45-jährige Mieter ums Leben kam. Die Berufsfeuerwehr Wien fand den reglosen Mann in der stark verrauchten Wohnung am Boden liegend auf. Durch die Berufsrettung Wien wurde er reanimiert und in ein Spital gebracht, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag.

Ermittlungen laufen

In der Wohnung konnte ein eingeschalteter Elektroherd und eine verbrannte Bratpfanne wahrgenommen werden. Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien führen die weiteren Ermittlungen durch.