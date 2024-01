Kärnten im Kälte-Check: Wo es besonders frostig ist

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 12:16 / ©Cheeky_alex

Die Wetterstationen der Geosphere Austria in Kärnten zeigen, dass es in Döllach bei 1.074 Metern Höhe mit minus 4,1 Grad zwar ein wenig frostig, aber durchaus erträglich ist – perfekt für eine Tasse heißen Tee. In Mallnitz auf 1.201 Metern wird es mit minus 5,3 Grad schon etwas kälter, während Obervellach bei 690 Metern mit minus 6 Grad bereits winterliche Temperaturen aufweist.

Frostige Höhenluft: Minus 10,9 Grad auf der Kölnbreinsperre

Auf der Kölnbreinsperre auf 1.916 Metern Höhe hingegen wird es mit minus 10,9 Grad richtig eisig – hier sind dicke Jacken und Wärmeschals ein Muss. Im Drautal bei Dellach mit minus 7,5 Grad und in Spittal an der Drau mit minus 4 Grad sind die Temperaturen etwas milder, ideal für einen winterlichen Spaziergang.

Minus 6,1 und Minus 6,6 Grad in Arriach und auf der Kanzelhöhe

Die Nockberge im nördlichen Unterkärnten zeigen sich bei minus 6,1 Grad in Arriach und minus 6,6 Grad auf der Kanzelhöhe von ihrer kalten Seite. Hier kann man die klare Luft und die verschneite Landschaft genießen. Im Seenbereich im südlichen Unterkärnten zeigt Villach bei minus 4,1 Grad einen Hauch von Frost, während es in Pörtschach mit minus 5,2 Grad schon etwas frischer wird. Hier erfährst du, wie kalt es zurzeit bei dir ist.