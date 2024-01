Dating-Regeln: Nach dem ersten Sex die Dating-App löschen?

Beim Online-Dating stehen Singles häufig vor der Frage, ob Kontakte und Dates exklusiv sein sollen. Eine Studie im Auftrag von Parship.at hat Österreicher, die bereits Erfahrungen mit Dating-Apps gemacht haben, nach ihrer Meinung gefragt. Die schöne Erkenntnis: Quer durch alle Altersgruppen herrscht große Einigkeit zwischen Männern und Frauen, wenn es um die ungeschriebenen Gesetze des Online-Datings geht.

Kontakt mit mehreren Personen ist „okay“

Für 65 Prozent ist es in Ordnung, wenn man beim Online-Dating mit mehreren Personen gleichzeitig Kontakt pflegt. Geht es allerdings um persönliche Treffen „offline“, stehen die Chancen für jene, die mehrgleisig unterwegs sind, eher schlecht. Sechs von zehn Befragten erwarten sich, dass sich die Person, die sie daten, exklusiv mit ihnen trifft. Weitgehende Übereinstimmung zeigt sich beim Thema Intimität: Die Mehrheit (63 Prozent) stimmt zu, dass spätestens nach dem ersten Sex die Dating-App beziehungsweise das Profil gelöscht werden soll. Das zeigt eine aktuelle Studie unter 591 Österreichern, die bereits eine Dating-App oder Online-Partnerbörse genutzt haben beziehungsweise sie aktuell nutzen.

Sorge um generelle Teure bei mehrgleisigen Dating

Die Mehrheit all jener, die Erfahrungen mit Online-Dating gemacht haben, bestätigen zwar mehrere parallele Kontakte gehabt, aber immer nur eine Person getroffen zu haben. Das Gleiche erwarten sie auch von ihrem Gegenüber. Die Befragten geben an, sonst die Sorge zu haben, dass er/sie in einer Beziehung nicht treu sein könnte. Insbesondere die 50- bis 59-Jährigen verzichten auf parallele Kontakte und bestehen am öftesten darauf, dass nach dem ersten Sex das Profil auf der Dating-App gelöscht wird. Außerdem glauben sie am häufigsten, dass Personen, die parallel daten, in Beziehungen untreu sein könnten.

Gerade in der Anfangsphase des Kennenlernens stellt sich recht bald die Frage nach der Exklusivität des Datens, die für viele als Hinweis gesehen wird, wie ernst es jemand mit einem meint. Die Online-Partnersuche hat sich längst nachhaltig etabliert und einen Einfluss auf die Dating-Kultur genommen. Ehrlichkeit, Authentizität und ein respektvoller Umgang miteinander sind vertrauensstiftend, man sollte den Zeitpunkt nicht übersehen, sich ganz auf jemanden einzulassen. Parship-Psychologin Caroline Erb