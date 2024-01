Babinsky verpasst knapp das Podium – Sarrazin triumphiert erneut!

Das Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel schreibt Geschichte im Skisport, in der der französische Skirennfahrer Cyprien Sarrazin einen dramatischen Wechsel vom knappen Hundertstelkrimi am Freitag zu einer beeindruckenden Machtdemonstration am Samstag vollzieht. Mit einer meisterlichen Fahrt auf der anspruchsvollen Streif distanziert Sarrazin seinen Rivalen Marco Odermatt um beeindruckende 0,91 Sekunden und sichert sich somit seinen zweiten Triumph binnen 24 Stunden.

Sarrazin überholt Odermatt

Die Überlegenheit auf der gefürchteten Streif wird am Samstag besonders deutlich, nachdem das Duell am Freitag noch knapp war. Odermatt geht vor Sarrazin auf die Strecke und kann kurzzeitig die Konkurrenz in Schach halten. Doch nur Augenblicke später überholt Sarrazin ihn und baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Dritten Platz belegt der Italiener Dominik Paris, mit einem Rückstand von 1,44 Sekunden.

Stefan Babinsky glänzt in Kitzbühel: Beeindruckender vierter Platz

Stefan Babinsky, die Hoffnung Österreichs, sorgt für eine Überraschung, indem er mit der Startnummer 21 einen beeindruckenden vierten Platz erreicht. Für den 27-jährigen Steirer markiert dies sein bestes Ergebnis im Weltcup der Abfahrt und setzt einen glänzenden Akzent im österreichischen Team.

Kriechmayr auf Platz sechs

Trotz eines soliden Mannschafts-Ergebnisses in der siebenten Weltcup-Abfahrt der Saison bleibt Ski Austria weiterhin auf das ersehnte erste Stockerl warten. Vincent Kriechmayr belegt den sechsten Platz.

Platzierungen von Neumayer, Hemetsberger und Danklmaier bringen Spannung

Unerwartete Platzierungen sorgen für zusätzliche Spannung: Christopher Neumayer überrascht mit der Startnummer 34 und einem beeindruckenden zehnten Platz. Auch Daniel Hemetsberger und Daniel Danklmaier sichern sich Punkte, während Otmar Striedinger mit einem Rückstand von 2,98 Sekunden ins Ziel kommt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.01.2024 um 13:43 Uhr aktualisiert