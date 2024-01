Kälte-Schock in Österreich: Knapp -20 Grad hatte es in der Früh

Väterchen Frost war heute Morgen zu Besuch in Österreich. Etwas länger blieb er in Tirol, dort war es in der Früh bitterlich kalt. Es wurden auch Rekordtemperaturen gemessen. Die GeoSphere Austria veröffentlichte eine Top drei der kältesten Stationen (in bewohntem Gebiet). Am Siegerpodest landete St. Jakob im Defreggental in Tirol. Dort wurden heute minus 19,8 Grad gemessen. Platz zwei ging an Seefeld mit minus 17,7 Grad ebenfalls in Tirol, dicht gefolgt von Radstadt in Salzburg mit minus 17,6 Grad.

Der Sonntag wird ebenfalls kalt

Auch am morgigen Sonntag soll es ähnlich kalt werden. Zumindest aber soll die Sonne scheinen. „Hochdruckeinfluss beschert uns an diesem Wochenende strahlend sonniges Winterwetter. Erst in der neuen Woche treffen dann wieder Störungszonen ein und Warmluftzufuhr in der Höhe bringt auf den Bergen sehr milde Temperaturen“, so heißt es von den Wetter-Experten der Geosphere.