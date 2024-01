Aufruhr beim Hahnenkamm-Rennen: Klimaaktivisten blockieren Straße

In Kitz versammelt sich an diesem Wochenende Prominenz aus aller Welt. Zahlreiche bekannte Gesichter lassen sich dieses spektakuläre Event nicht entgehen. Auch Klimaaktivisten lockte die Sport-Veranstaltung an, welche mit einer Aktion für ordentlich Wirbel sorgten. Die „Letzte Generation“ hat am heutigen Samstag, den 20. Jänner 2024 die Zufahrtsstraße zum Hahnenkamm-Rennen, dem wichtigsten Skievents des Jahres, stillgelegt. Die Klimaaktivisten mussten von Polizeibeamten von der Straße getragen werden.

Das wurde gefordert

„Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie auf diesem Event der Skisport gefeiert wird, obwohl wir alle wissen, dass er schon bald der Vergangenheit angehören wird. Unsere Existenzgrundlage ist in Gefahr – wir dürfen nicht so tun, als ob alles normal wäre“, sagt Ida (25, Medizinerin), die sich dem Protest angeschlossen hat. Die Aktivisten fordern abermals “Hört auf den Klimarat“. Der Klimarat der Bürger wurde von der Bundesregierung einberufen. „Dieser hat im Sommer 2022 seine Empfehlungen vorgelegt, die Regierung ist bei der Umsetzung bis jetzt säumig. Die Maßnahmen inkludieren etwa ein gratis Öffi-Ticket oder die Beendigung der Bodenversiegelung. Wir fordern von der Bundesregierung nichts mehr, als sich an ihre eigenen Versprechen zu halten“, so lauten die Forderungen der Klimaaktivisten.