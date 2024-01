Nach Fahrerflucht: Blauer LKW nach Unfall gesucht

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 15:22 / ©Erich Westendarp/Pixabay

Am Freitag, dem 19. Jänner 2024, gegen 6.50 Uhr ereignete sich auf der Drautal Bundesstraße (B 100) in Hauzendorf, Gemeinde Greifenburg, Bezirk Spittal and der Drau, ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein Sattelzug geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn über die Mitte und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden PKW eines 25-jährigen Lenkers. Der PKW wurde dabei von der Fahrbahn abgedrängt und kam auf einem Grundstück zum Stillstand, völlig beschädigt.

Alarmblinkanlage kurz aktiviert, danach fuhr der Lenker davon

Der Fahrer des Sattelzuges aktivierte kurzzeitig die Alarmblinkanlage, setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten fort. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug, einer blauen Sattelzugmaschine mit einem grauen Sattelanhänger, blieb bisher erfolglos.