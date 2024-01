VSV-Goalie Lamoureux verlängert beim Adlerhorst

J.P. Lamoureux zählt seit Jahren zu den besten Goalies der Liga und kann ganz aktuell auf eine starke Save-Percentage von mehr als 91 Prozent verweisen. Der 39-jährige VSV Super-Goalie hat heute seinen Vertrag bei den “Adlern” um ein weiteres Jahr verlängert und wird somit auch in der kommenden Saison die gegnerischen Stürmer mit seinen Paraden zur Verzweiflung bringen.

„Ein absoluter Vorzeige-Profi“

Kein Zweifel: J.P. Lamoureux agiert in der aktuellen Saison in Überform, spielt vielleicht die beste Saison seines Lebens. “J.P ist ein absoluter Vorzeige-Profi. Er bereitet sich auf jedes Match ganz akribisch vor, er ist stets einer der ersten beim Training und arbeitet jeden Tag beinhart. Nur so ist es möglich, auch mit dem etwas höheren Eishockey-Alter noch diese großartigen Leistungen zu bringen. Wir sind sehr froh, dass J.P auch in der kommenden Saison unsere Nummer 1 ist”, betont EC iDM Wärmepumpen VSV-Geschäftsführer Martin Winkler.

Bis zu 40. Lebensjahr spielen – Lamoureux‘ Ziel

Lamoureux selbst ist überglücklich über die Vertragsverlängerung: “Bis zum 40. Lebensjahr zu spielen, war ein Lebensziel von mir. Nicht nur, um zu spielen, sondern um einer der besten Torhüter der Liga zu sein. Ich bin dankbar, dass ich das immer noch für den VSV tun kann. Dieser Verein gab mir schon früh in meiner Karriere die Chance, die Nummer 1 zu werden, und

ich möchte der Stadt und den Fans, die mich so viele Saisons lang unterstützt haben, meine letzten Paraden schenken. Meine Familie und ich schätzen uns sehr glücklich, in Villach bleiben und leben zu dürfen.“