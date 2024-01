Neue Broschüre „Arbeiten in Graz“ unterstützt Grazer

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 18:59 / ©Jana Meßner

Der Leitfaden richtet sich an alle, die auf der Suche nach einer Arbeits- oder Lehrstelle sind, ihre berufliche Qualifikation erweitern möchten oder Unterstützung in ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit benötigen. Die Broschüre bietet eine vielfältige Informationsquelle und enthält Details zu verschiedenen Einrichtungen, Organisationen, Vereinen und offiziellen Stellen, die Hilfeleistungen anbieten.

Graz setzt Zeichen

Als Menschenrechtsstadt bekennt sich Graz zu den grundlegenden Rechten jedes Einzelnen, insbesondere dem Recht auf Arbeit, freie Berufswahl, würdige Arbeitsbedingungen und Schutz vor Arbeitslosigkeit. Arbeit und Beschäftigung werden als sinnstiftend betrachtet, schaffen Wertschätzung und ermöglichen ein eigenständiges Leben.

Individuelle Unterstützung für jeden Bedarf

„Jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der er Hilfe benötigt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Daher ist es wichtig, dass jede und jeder individuelle Beratung und Hilfeleistung erhält, um wieder am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, diese Broschüre zur Verfügung stellen zu können“, betont der Grazer Stadtrat für Arbeit und Beschäftigung Robert Krotzer (KPÖ).

Neuer Leitfaden unterstützt Grazer bei Arbeits- und Lehrstellensuche

Die Zielgruppen der Broschüre sind Grazer auf Arbeits- und Lehrstellensuche, Menschen, die sich weiterbilden möchten, sowie Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Die Broschüre dient als Leitfaden und bietet eine umfassende Übersicht über Anlaufstellen, Themen, Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten zur Arbeitsuche in Graz.

Kostenloser Leitfaden

Die Broschüre mit einer Auflage von 2.500 Stück enthält Informationen wie den Namen der Ansprechstelle oder Einrichtung, die Adresse, Kontaktdaten inklusive Homepage und E-Mail-Adresse, Öffnungszeiten, Erreichbarkeit und einen QR-Code zur bequemen digitalen Nutzung. Interessierte können die Broschüre kostenlos unter [email protected] bestellen.