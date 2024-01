Toll: Isabella drehte ihr neues Musikvideo im Terra Mystica

"Letting Go"

Veröffentlicht am 20. Januar 2024, 19:46 / ©Isabella Theuermann

In Zusammenarbeit mit dem Produzenten Charly Raneg von Karamedia präsentiert sie einen modernen Popsong mit starken rhythmischen Akzenten. Das Musikvideo wurde im Schaubergwerk Terra Mystica in Bad Bleiberg gedreht, was dem Song eine mystische Aura verleiht.

©Isabella Theuermann

Kraftvolle Botschaft für das Freiheitsjahr 2024

Der Song, Isabellas fünfte Produktion, zeichnet sich durch einen ruhig aufbauenden Charakter aus. Eine Gitarre mit cleanem Sound begleitet die Vocals und unterstützt die Botschaft des Tracks: Altes loslassen und Neues willkommen heißen. Isabella Theuermann möchte mit „Letting Go“ Mut machen, sich an Neues heranzuwagen und für die eigene Freiheit zu kämpfen.

Das Motto zum Jahreswechsel

Die Künstlerin betont, dass das Motto des Songs perfekt zum Jahreswechsel passt. Es geht darum, feste Werte und Ideale im Leben zu haben, den Blick nach vorne zu richten und die Herausforderungen als Chancen für einen kraftvollen Neustart zu sehen. Isabella ermutigt dazu, metaphorische Ketten zu sprengen und das volle Potenzial zu entfalten.

Neues Musikvideo entführt in die mystische Welt

Das dazugehörige Video, gedreht im Schaubergwerk Terra Mystica, fängt die mystische Atmosphäre des Ortes ein. Isabella Theuermann dankt Geschäftsführer Michael Grafenauer für die Unterstützung und betont, dass es ihr wichtig ist, Drehorte in Kärnten zu wählen. „Letting Go“ ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine visuelle Reise durch eine einzigartige Kärntner Location. Hier kannst du dir das Video ansehen: